Heidelberg. (pol/rl) Bei der Einfahrt auf die Karlsruher Straße kam es am Samstag zu einem Unfall in Rohrbach. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 16.25 Uhr wollte ein 75-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer am Anfang der Karlsruher Straße vom Fahrbahnrand auf die Straße fahren. Hierbei kollidierte der Ford dabei mit der ordnungsgemäß in Richtung Norden fahrenden Straßenbahn. Beim Aufprall wurde der Ford abgewiesen und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Daihatsu.

Der 75-Jährige verletzte sich leicht an der Hand. In der Straßenbahn gab es keine Verletzten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.