Heidelberg-Rohrbach. (pol/sdm) Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und den Verdacht der exhibitionistischen Handlungen wird gegen einen 24-jährigen Mann ermittelt. Die Polizei berichtet, dass dieser am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Turnerstraße in Heidelberg-Rohrbach gesichtet wurde, wie er im Auto sitzend onanieren würde. Laut Zeugen saß er im Auto mit heruntergelassener Hose und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Dabei hatte er die Innenraumbeleuchtung des Fahrzeugs eingeschaltet. Währenddessen gingen zahlreiche Passanten an dem Fahrzeug vorbei. Unbekannt ist inwiefern diese das Tun des jungen Mannes mitbekommen hatten.

Als die Polizeistreife den Mann antraf, hatte dieser seine Hose inzwischen wieder hochgezogen. Der Hosenladen war jedoch noch geöffnet. Er wurde festgenommen und zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Nach Behandlung und Erhebung einer DNA-Probe wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 melden.