Heidelberg. (pol/make) Die Registrierkasse eines Warenhauses haben am Montagabend Diebe in der Altstadt gestohlen. In Abwesenheit des Betreibers drangen die Täter zwischen 18 und 20 Uhr in die Räume eines Schlüsseldienstes im Kellergeschoss des Geschäfts am Bismarckplatz ein. Hier durchtrennten sie das Stromkabel der Kasse und nahmen sie mit.

Am Dienstagmorgen wurde die total zertrümmerte Registrierkasse im fünften Obergeschoss einer Baustelle in der Sophienstraße gefunden. Wieviel Geld gestohlen wurden und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.