Heidelberg. (pol/mare) Die Auswirkungen eines Unfalls hat eine Radfahrerin noch Tage später gespürt. Deshalb meldete sie sich erst später bei der Polizei, wie die Beamten mitteilen.

Aber der Reihe nach: Am vergangenen Sonntag gegen 7.10 Uhr kam es in der Straße Im Neuenheimer Feld zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Der Autofahrer war von der neuen Krehl-Klinik in Richtung Kopfklink unterwegs und war nach rechts in eine Seitenstraße abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit einer Radfahrerin, die auf dem parallel der Fahrbahn verlaufenden Radweg entgegenkam.

Die Radfahrerin stürzte dabei auf den Boden. Die Beteiligten einigten sich an der Unfallstelle, ohne die Polizei einzuschalten, es wurden keine Personalien ausgetauscht.

Wie sich später herausstelle, hatte sich die Radfahrerin bei dem Sturz eine Fraktur am Ellenbogen zugezogen, weshalb sie Tage später den Unfall doch anzeigte.

Der beteiligte Autofahrer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.