Heidelberg-Altstadt. (pol/mün) Ein wegen des Gewitters umgestürztes Verkehrsschild wurde am Montagnachmittag in der Heidelberger Altstadt einem Radfahrer zum Verhängnis. Der Mann war vom Neckarmünzplatz in Richtung Karlstor unterwegs. Dort bei der Bushaltestelle musste er erst einem entgegenkommenden Radler ausweichen und überfuhr dann das umgefallene Schild.

Der 28-Jährige stürzte über den Lenker und prallte Kopf voran gegen eine Steinmauer. Er blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.