Heidelberg. (pol/mare) Ein 44-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Dienstag gegen 20 Uhr in der Kurfürsten-Anlage, in Höhe der Kleinschmidtstraße, schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der 26-jährige Fahrradfahrer fuhr auf dem Radweg vom Adenauerplatz kommend in Richtung Römerkreis. An einer Fußgängerampel überquerte der Radfahrer trotz Rot die Straße und kollidierte dabei mit dem aus Richtung Römerkreis kommenden Rollerfahrer, welcher zu Boden fiel und sich mehrere Prellungen sowie eine Fraktur der Schulter zuzog.

Der 44-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend in einer Klinik stationär aufgenommen.