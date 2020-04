Heidelberg. (pol/mün) Ein 11 Jahre alter Junge hatte am Montagnachmittag einen Unfall in der Innenstadt. Das Kind wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Der Junge wollte am Adenauerplatz die Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Sofienstraße überqueren. Dabei kollidierte er mit einem Streifenwagen, der gerade angefahren war. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Laut Polizeibericht gab ein Zeuge an, dass der 11-Jährige bei Rot die Ebert-Anlage überquert haben soll.

Jetzt sucht die Verkehrspolizei weitere Zeugen des Unfalls - unter anderem einen Fahrer eines Mercedes Vito, der neben dem Streifenwagen angehalten hatte. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 0621/174-4111 erreichbar.