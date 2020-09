Heidelberg. (pol/mare) Normale Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes - in Heidelberg boomt der Radverkehr, gerade in Corona-Zeiten. Die Polizei hat deshalb - und da es durch das Plus an Verkehr häufiger zu Beschwerden von Bürgern kam - ein besonderes Auge auf die Radler. Wie die Beamten mitteilen, wurde deswegen am Donnerstagvormittag eine Schwerpunktkontrolle an mehreren Orten in der Stadt durchgeführt.

Dabei wurden 224 Fahrradfahrer von den 35 Beamten überprüft. Insgesamt sprach die Polizei 167 Verwarnungen 57 Ordnungswidrigkeits-Anzeigen aus. Besonders Radler, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs waren, wurden beanstandet (112). 51 Radler waren auf Gehwegen unterwegs, 55 Biker ließen sich auch von einer roten Ampel nicht stoppen - das übernahm dann die Polizei.

Zwei Fahrradfahrer hatten das Handy beim Fahren am Ohr, 15 fuhren auf eine Brücke - trotz Verbotszeichen.

Und schließlich gab es Mängel an den Gefährten: 38 Mal waren die Beamten mit dem Licht nicht einverstanden, acht Pedelecs waren manipuliert worden.