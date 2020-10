Heidelberg. (pol/mare) Ein 20-jähriger Dieb ist hinter Gitter gewandert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, ist er für gleich zwei Taten verantwortlich.

Der junge Mann soll zunächst am Freitag, 2. Oktober aus einem Kaufhaus am Bismarckplatz eine Jacke gestohlen haben. Dabei riss er die Warensicherung ab.

Am Montag, 12. Oktober, wurde der Delinquent dann wieder aktiv in einem Kaufhaus, diesmal in der Altstadt. Hier zog sich der 20-Jährige eine Weste an, entfernte die Warensicherung und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Allerdings bemerkten zwei Ladendetektive den Dieb und hielten ihn fest, als er in Richtung Brunnengasse flüchten wollte.

Der 20-Jährige wehrte sich aber und schlug mit Faust und Ellbogen wild um sich, wobei er einen der Detektive am Arm traf.

Der Dieb befreite sich schließlich mithilfe eines möglichen Komplizen, der den Detektiv ebenfalls angriff. Doch nachdem er weggerannt war, griff ihn eine Streife der Polizei auf und verhaftete ihn.

Gegen den 20-Jährigen wurde Untersuchungs-Haftbefehl erlassen und er kam in ein Gefängnis.