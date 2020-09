Heidelberg. (pol/lyd) Neben den E-Scootern kontrollierte die Polizei in der Freitagnacht wiederholt das Neckarvorland, die Neckarwiese und die angrenzenden Verkehrswege, insbesondere die Uferstraße. Wie die Polizei mitteilt, war die Neckarwiese am Freitagabend gut besucht. Ab 22 Uhr liefen die Polizisten auf der Neckarwiese Sreife, worauf der Schwerpunkt des Einsatzes auf dem ruhestörenden Lärm lag. Einzelne uneinsichtige Feiernde erhielten Platzverweise, zumal auch Anwohnerbeschwerden bei der Polizei eingingen. Begleitend hierzu führte der Kommunale Ordnungsdienst ab 23 Uhr Lärmpegelmessungen durch. Die Ergebnisse werden in die weitere Betrachtung der Thematik "Neckarvorland" Berücksichtigung finden.

Zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr wurde in der Uferstraße zudem eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Elf Autofahrern, die durch unnötiges Gas geben oder zielloses Hin- und Herfahren auffielen, wurden kontrolliert, die Personalien notiert und Platzverweise erteilt. Ebenso verfahren wurde mit 14 Fußgängern, die auf ihrem Nachhauseweg laut grölten.

Die Maßnahmen sollen laut Polizeipräsident Andreas Stenger dazu beitragen, den Lärmpegel in den späten Abendstunden, von Besuchern der Neckarwiese und durch das Poser-Gehabe einzelner Autofahrer deutlich zu senken. Die Aktionen werden fortgesetzt.