Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/van) Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 18-Jähriger, der frühen Dienstagmorgen im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund einen Unfall verursacht hat.

Der junge Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Opel Astra in der Straße "Im Buschgewann" unterwegs, als er an der Kreuzung zum Kranichweg einer 34-jährigen Kia-Fahrerin die Vorfahrt nahm und mit ihr zusammen stieß. Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche und einen geparkten Seat.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des Kia leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.