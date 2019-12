Heidelberg. (pol/mare) Unbekannte haben am Mittwochnachmittag auf der Neckarwiese im Bereich der Uferstraße nahe dem Wasserspielplatz mit Feuerwerkskörpern eine etwa 20 Meter hohe Pappel beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Als die Beamten gegen 14.30 Uhr eintrafen, fanden sie an einem Loch eine abgebrannte Feuerwerksfontäne. Die Fontäne war so platziert, dass die Funken in das hohle Bauminnere flogen. Die Berufsfeuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten anrückte, löschte das kokelnde Feuer. In der Nähe des Baumes lagen weitere abgebrannte Feuerwerkskörper.

Ein Zeuge hatte zur Tatzeit zwei Jugendliche bemerkt, die genau in dem Bereich Feuerwerkskörper abbrannten. Sie sollen etwa 14 bis 15 Jahre alt und mit einem gelben und einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord. Zeugen, können sich unter Telefon 06221/45690 bei der Polizei melden.