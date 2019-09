Heidelberg. (pol) Ein neunjähriger Junge rettete am Freitagnachmittag einen 42-jährigen Mann in einem Hochhaus im Emmertsgrund aus einer misslichen Lage. Kurz vor 16 Uhr hatte das Kind bemerkt, dass jemand in der Fahrstuhlkabine eingeschlossen war. Der Junge reagierte geistesgegenwärtig und versuchte zunächst mit eigenen Mitteln, den Eingeschlossenen aus seiner Notlage zu befreien. Nachdem er damit gescheitert war und auch bei der zuständigen Wohnungsbaugesellschaft niemanden erreichen konnte, verständigte er schließlich die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit drei Mann anrückte, konnte den um Hilfe Rufenden nach einer weiteren halben Stunde unversehrt befreien.

Der Befreite, ein 42-jähriger Hausmitbewohner des Jungen, war überglücklich und dankte seinem Retter. Auch Polizei und Feuerwehr waren von dem Einsatz des Neunjährigen begeistert - und lobten ihn für sein um- und weitsichtiges Verhalten.