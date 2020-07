Heidelberg. (pol/lyd) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen eine 40-jährige Frau erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, gewerbsmäßig mehrere Taschendiebstähle begangen zu haben, teilen die Staatsanwaltschaft und die Polizei mit.

Zwischen Dezember 2019 und Juli 2020 soll die Beschuldigte in Drogerie- und Supermärkten mindestens acht Geldbörsen gestohlen haben. Dabei war sie von Überwachungskameras gefilmt worden. Die so erbeuteten Bargeldbeträge beliefen sich im Einzelfall auf bis zu knapp 1000 Euro. Neben dem Bargeld befanden sich meist die EC-Karten der Geschädigten in den Geldbörsen. Die Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.