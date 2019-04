Heidelberg. (pol/rl) Einen mutmaßlichen Drogenhändler verhaftete die Polizei am vergangenen Mittwoch in Heidelberg. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit. Der 57-jährige Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckte die Polizei 200 Gramm Haschisch, 104 Gramm Marihuana, 6,3 Gramm Amphetamin und 10 Tabletten Ecstasy.

Gegen den 57-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.