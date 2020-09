Heidelberg. (pol/mare) 13.000 Euro Schaden und einen leicht verletzten Motorradfahrer forderte ein Unfall am Montagabend auf der Römerstraße. Das berichtet die Polizei.

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 20.40 Uhr stadteinwärts unterwegs und wechselte in Höhe Rohrbach Markt unvorsichtig vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei kam es zur Kollision mit dem daneben fahrenden Motorradfahrer.

Dieser wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.