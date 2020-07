Heidelberg. (pol/rl) Am Montag wurden der Polizei sieben Autoaufbrüche in Ziegelhausen gemeldet. Diese sollen sich laut Mitteilung alle am zurückliegenden Wochenende ereignet haben. Die Täter waren zwischen Samstag und Montag in Autos verschiedener Marken eingedrungen und erbeuteten daraus Wertsachen wie Geldbörsen und Bargeld. Hinweise auf mögliche Täter lägen derzeit nicht vor, teilte die Polizei mit

Info: Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0 anzurufen.