Heidelberg. (pol/mare) Da hatte es jemand aber auf richtig fette Beute abgesehen: Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte ein Unbekannter bereits in der vergangenen Samstagnacht in der Straße "In der Aue" am dortigen S-Bahnhof "Heidelberg-Schlierbach-Ziegelhausen versucht, 12 Fahrräder zu stehlen.

Aber der Lasngfinger wurde beobachtet: Wie ein aufmerksamer Passant der Polizei nämlich mitteilte, versuchte ein Mann durch gezielte Tritte gegen die einzelnen Fahrräder deren Schlösser zu entfernen.

In fünf Fällen gingen die Schlösser bereits zu Bruch - sieben weitere Fahrräder wurden "lediglich" beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Ein 18-Jähriger konnte durch die Beamten noch am Tatort vorläufig festgenommen und die zu diesem Zeitpunkt ungesicherten Fahrräder sichergestellt werden. Zwei Fahrradbesitzer haben sich bereits beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte gemeldet und Anzeige erstattet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach den restlichen Radeignern. Diese werden gebeten, sich ebenfalls beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 0 62 21 / 99 17 00 zu melden.