Heidelberg. (pol/gun) An der Kreuzung Breslauer Straße/Pleikartsförster Straße in Heidelberg-Kirchheim ist es am Sonntagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei schreibt, missachtete um kurz nach 12 Uhr ein 58-jähriger Seat-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit einem Renault Clio zusammen.

Keiner der beiden Fahrer wurde bei der Kollision verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 7000 Euro.