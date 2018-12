Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Gerangel zwischen einen Radfahrer und einer 38-jährige Autofahrerin und einer am Mittwochmorgen. Das meldete die Polizei am Donnerstag. Kurz vor 8 Uhr war die Frau in der Hardtstraße in Höhe Bahnhof Kirchheim unterwegs. Aufgrund geparkter Fahrzeuge verringerte sie zunächst ihre Geschwindigkeit. Da ihr lediglich ein Radfahrer entgegenkam, habe sie jedoch nicht anhalten müsen.

Der Radfahrer fuhr nun frontal auf den Wagen der Frau zu und schlug beim Passieren mit der Hand auf den Kofferraum. Die Autofahrerin hielt sofort an, sprach den Radfahrer an und wies ihn darauf hin ein Foto mit dem Handy von ihm zu machen. Der Radfahrer drehte daraufhin um, fuhr auf die Frau zu und packte ihr linkes Handgelenk. In dieser Hand hielt sie das Handy. Dann schlug er ihre Hand gegen ihre Stirn und fuhr danach weiter.

Die Frau verständigte dann die Polizei.

Der Radfahrer soll etwa 1,80 Meter groß, etwa 48 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er trug eine Brille mit dicken Gläsern, eine rote Jacke und Jeans. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd nehmen Hinweise zu dem Vorfall oder der beschriebenen Person unter Rufnummer 06221/3418-0 entgegen.