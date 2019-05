Heidelberg-Kirchheim. (pol/van) Ein betrunkenes Quintett soll am Samstagvormittag mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Das teilt die Polizei mit. Zuvor hatte eine Zeugin der Polizei gemeldet, alkoholisierte Personen drohten unterhalb des Bahnhofs ins Gleisbett zu stürzen. Andere Zeugen wiederum sahen offenbar, wie die Gruppe Fahrzeuge beschädigte.

In der Bürgerstraße/Wingertstraße konnten die Beamten schließlich zwei Tatverdächtige, einen 22- und einen 27-Jährigen kontrollieren. Diese und zwei weitere Personen aus der fünfköpfigen Gruppe soll sich gegenüber den Beamten sehr aggressiv verhalten haben.

Sie wurden in Gewahrsam genommen und in Zellen untergebracht. Einen Alkoholtest lehnte die fünfköpfige Gruppe ab. Dafür randalierten sie in ihren Zellen. Mittlerweile wurden sie wieder auf freien Fuß gelassen.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Heidelberg-Süd sucht nun nach weiteren Zeugen und Opfern, bei denen die Autos beschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/34180 zu melden.