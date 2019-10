Heidelberg. (pol/mare) Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr hat sich in der Mittermaierstraße in Höhe der Vangerowstraße ein Verkehrsunfall ereignet. DA es dabei noch Unklarheiten gibt, sucht die Polizei Zeugen, wie die Beamten mitteilen.

Ein Unbekannter fuhr demnach mit seinem weißen Kastenwagen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe der Vangerowstraße wollte er zunächst nach rechts abbiegen, wechselte dann aber unerwartet auf die linke Spur, woraufhin ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer ausweichen musste.

Der Mercedes-Fahrer kam nach links von der Fahrbahn in den Gleisbereich ab, wo er mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn kollidierte. Ein 39-jähriger Fahrgast zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant behandelt. Der unbekannte Fahrer des Kastenwagens mit HD-Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Hauptbahnhof.

Am Mercedes sowie an der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, bittet die Polizei, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter Telefon 0621/1744140 zu melden.