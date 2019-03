Heidelberg-Weststadt. (pol/sdm) Ein bislang Unbekannter entwendete die Kasse der McDonalds-Filiale in der Hebelstraße über den Fahrzeugschalter. Wie die Polizei berichtet, ging der Täter gegen 6.40 Uhr zu Fuß durch den Drive-In in der Hebelstraße. Am Schalter schob er die Scheibe auf, holte die Kasse heraus und lief davon. Eine Mitarbeiterin bemerkte gerade noch die Flucht des Mannes.

In der Kasse befanden sich knapp 100 Euro Wechselgeld. Sie beschreibt den Täter als sehr jung, schlank und mit helleren Haare. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/991700.