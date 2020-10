Heidelberg. (pol/mare) Ein Jugendlicher hat am Montag in der Südstadt vorgetäuscht, Geld für Tierheim zu sammeln. Das berichtet die Polizei.

Demnach kam es gegen 12 Uhr zu dem Betrug durch den 17-Jährigen im Schrebergartenweg. Der Jugendliche klingelte an der Tür eines 27-jährigen Mannes und gab an, Geld für ein Tierheim zu sammeln. Nachdem der Mann ein Foto des Personalausweises des Jugendlichen machte, spendete er eine geringe Menge an Bargeld. Anschließend setzte er sich mit dem genannten Tierheim in Verbindung und erkundigte sich, ob sie den 17-Jährigen zum Spendensammeln beauftragt hätten, was verneint wurde.

Da noch unklar ist, wie viele Personen durch den 17-Jährigen getäuscht wurden, sucht die Polizei Zeugen. Diese oder Leute, mit denen der betrügerische Spendensammler in Kontakt getreten ist, bittet die Polizei, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Nummer 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.