Heidelberg. (pol/mare) Ein Jugendlicher hat sich am Sonntagabend an mehreren Autos zu schaffen gemacht.Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde der 17-Jährige von einer Zeugin beobachtet, wie er kurz vor 22 Uhr in der Adolf-Engelhardt-Straße an mehreren geparkten Autos an den Türgriffen rüttelte. Sie verständigte die Polizei, die kurz darauf den 17-Jährigen in der Schwarzwaldstraße vorläufig festnahm. Bei der Durchsuchung wurde kein Diebesgut gefunden. Auf dem Revier wurde der Jugendliche erkennungsdienstlich behandelt, dabei beleidigte er einen der Beamten. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei den weiteren Überprüfungen wurden keine aufgebrochenen Autos gefunden Weitere Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.