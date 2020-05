Heidelberg. (pol/mün) Im Stadtteil Bergheim ereignete sich in der Gneisenaustraße ein schwerer Unfall.

Der Nissan einer 30 Jahre alten Frau schleuderte in einer Rechtskurve auf einen geparkten Audi A4, wie die Polizei mitteilt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin mit ihrem Auto in einen Treppenaufgang geschoben. Der Unfall ereignete sich am Montag kurz vor 11 Uhr.

Am Nissan lösten beide Airbags aus und dabei kam es zu einer leichter Rauchentwicklung. Die 30-Jährige wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder entlassen werden.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an beiden Autos sowie dem Treppenaufgang wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.