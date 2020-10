Heidelberg. (pol/ahn) Ein dunkel gekleideter Mann hat am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht gegen mehrere Autos getreten, die in der Fritz-Frey-Straße im Stadtteil Handschuhsheim parkten. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den bislang unbekannten Mann, wie er mindestens fünf Außenspiegel beschädigte. Anschließend stieg der Täter in einen Lastwagen und fuhr davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet, hatte lange schwarze Haare und trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/45690 an die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Nord zu wenden.