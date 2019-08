Heidelberg. (pol/mare) 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Heidelberg. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 19 Uhr war ein 53-jähriger Audi A4-Fahrer auf der Bundesstraße B37 in Richtung Neckargemünd unterwegs. Er missachtete in Höhe des S-Bahnhofs Schlierbach-Ziegelhausen die rote Ampel. Die Folge: Ein Zusammenstoß mit einem an der grünen Ampel startenden Lkw.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Verursacher wird aber eine Anzeige erwarten.