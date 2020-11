Heidelberg. (pol/kaf) Ein Autofahrer hat am Freitagvormittag in Neuenheim das Gaspedal mit der Bremse seines Autos verwechselt und ist gegen zwei geparkte Fahrzeuge gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr am Marktplatz. Der Mann beschädigte dabei einen Pfosten und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.