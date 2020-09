Heidelberg. (pol/lyd) Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden in der Nacht zum Sonntag im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen, teilt die Polizei mit. Sie stehen im dringenden Verdacht, gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen in ein Einkaufszentrum in der Eppelheimer Straße eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie drei Personen müllsäckeweise Leergut vom Gelände abtransportierten. Die mit fünf Streifenwagen sofort eingeleitete Fahndung war schnell erfolgreich.

Zwei der drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Über 500 Plastikflaschen Leergut im Wert von über 100 Euro, wurden neben weiteren bereitgehaltenen Müllsäcken sichergestellt. Der dritte Tatbeteiligte war mit einem Fahrrad geflüchtet. Nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, auch nach dem dritten Tatbeteiligten dauern an.