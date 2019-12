Heidelberg. (pol/mün) 12 Polizisten kontrollierten am Dienstag in 6 Stunden rund 100 Autofahrer bei der Tankstelle zwischen den Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund. Das Ergebnis: Null betrunkene Autofahrer, kein Kontrollierter hatte mehr als erlaubt getrunken, niemand saß unter dem Einfluss illegaler Drogen am Steuer. "Das Ergebnis kann sich sehen lassen", fasst die Polizei in ihrer Mitteilung die Aktion zusammen. Die Kontrolle hatte um 14 Uhr an der Straßen Am Götzenberg begonnen.

Derzeit werden in der gesamten Region vermehrt Kontrollen durchgeführt, um mögliche Alkoholsünder aus dem Verkehr zu ziehen. So soll die Sicherheit auf den Straßen in der Adventszeit erhöht werden. Betrunkene oder unter Drogen stehende Autofahrer hatten im Dezember 2018 allein 34 Unfälle verursacht. Alkohol- oder Drogeneinfluss gehören zu den Hauptunfall-Ursachen.

Die überwiegende Anzahl der kontrollierten Fahrer begrüßten die Kontrollen und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen, teilt die Polizei mit.

Die Alkohol- und Drogenkontrollen werden in der Adventszeit fortgesetzt.