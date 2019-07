Heidelberg. (pol/RNZ) In der Nacht auf Sonntag haben Einbrecher zwei Tablets aus dem Tiergartenschwimmbad gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter kletterten über den Zaun des Bads im Neuenheimer Feld. Sie schlugen eine Scheibe des Restaurantes am Eingang des Bades ein und durchwühlten die Schränke. Dabei klauten sie zwei Tablets.

Kurz darauf wurde auch in das Büro des Schwimmbads eingebrochen. Ob etwas fehlt ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Nacht wurde auch in ein Restaurant in der Tiergartenstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und stahlen die Wechselkasse.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt diesbezüglich.

Zeugen sollen sich telefonisch bei der Polizei unter der Nummer 06221/45690 melden.