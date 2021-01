Heidelberg. (pri/rl) Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Donnerstagnachmittag auf der Speyerer Straße. An der Überleitung auf die B535 in Richtung Rohrbach/Boxberg fuhr ein Nissan auf einen Opel auf. Der Opel wiederum wurde auf einen davor stehenden Tesla geschoben.

Eine Person wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Nach dem Unfall kam es zu Staus auf der B535 von der Autobahn kommend.