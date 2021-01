Heidelberg. (pol/rl) Am Samstagnachmittag kam es kurz vor 17 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Gelände eines Supermarktes in der Eppelheimer Straße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie mehrere Personen die Auslagen im Außenbereich des Supermarktes in zwei Fahrzeuge einluden und informierte daraufhin einen Mitarbeiter des Geschäftes.

Als dieser die Personen zur Rede stellen wollte, fuhren diese bereits los. Der Mitarbeiter stellte sich vor eines der Fahrzeuge, woraufhin der Wagen mehrmals leicht gegen den Mitarbeiter fuhr. Nachdem er zur Seite gewichen war, fuhr ihm der Wagen noch über den Fuß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Autos mit "HD"-Kennzeichen blieb bisher ohne Erfolg. Einer der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er hatte dunkle kurze Haare und trug dunkle Oberbekleidung. Der Mann soll zunächst in Begleitung einer blonden Frau und eines Kleinkindes gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 zu melden.