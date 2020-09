Heidelberg. (pol/lyd) In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Verkehrspolizei Heidelberg in der Altstadt und am Neckarvorland im Stadtteil Neuenheim Schwerpunktkontrollen durch, teilt die Polizei mit.

In der Altstadt lag der Hauptaugenmerk auf den Fahrern von E-Scootern. In der Vergangenheit waren eine Vielzahl von Verstößen registriert worden. Alkoholisiertes Fahren, Fahren zu zweit oder Fahren auf Gehwegen sind die gängigen Verstöße der E-Scooter-Fahrer. Dies bestätigte sich auch wieder am Freitagabend.

Insgesamt wurden rund 60 E-Scooter-Fahrer angehalten. Die meisten E-Scooter-Fahrer waren alkoholisiert, allerdings noch unterhalb der gesetzlichen Grenzen. 20 von ihnen mussten beanstandet werden. Fünf Nachtschwärmer hatten Alkoholwerte von knapp unter bis über einem Promille. Bei vier von ihnen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Sie müssen nun mit Sanktionen rechnen. Viele E-Scooter-Fahrer waren dabei überrascht, dass die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch führerscheinrechtliche Auswirkungen haben dürfte.

Fünf Verstöße waren das Fahren zu zweit. Acht Fahrer fuhren verbotenerweise auf dem Gehwegen, obwohl dort häufig Fußgänger unterwegs waren und eine potenzielle Gefährdung für beide verkehrsteilnehmende Gruppen bestand.