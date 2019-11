Heidelberg-Boxberg. (pol/rl) Von zwei Jugendlichen überfallen wurde ein 13-Jähriger in der Straße "Im Eichwald" am Sonntagabend. Die 13-Jährige war gegen 20.15 Uhr zu Fuß nach Hause unterwegs, als ihm in Höhe der Tiefgaragen-Einfahrt des Gebäudes "Im Eichwald 18" zwei Jugendliche entgegenkamen. Einer davon packte den 13-Jährigen unvermittelt an der Jacke, schüttelte ihn und forderte ihn auf Bargeld und Wertsachen herauszugeben. Da der 13-Jährige nichts Wertvolles dabei hatte, ließ der Täter ihn los und flüchtete mit seinem Begleiter.

Daheim berichtete der 13-Jährige seinem Vater von dem Überfall, der dann die Polizei verständigte. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Jedoch konnte bisher kein Tatverdächtiger gefasst werden.

Die beiden Täter sollen etwa 1,75 Meter groß und 16 bis 17 Jahre alt sein. Beide sprachen akzentfreies Deutsch und benutzten Wörter aus der Gossensprache.

Der eine Jugendliche hatte eine kräftige Statur mit trainierten Armen und soll ein "westeuropäischer Phänotyp" sein. Er hatte helle, ein bis zwei Zentimeter kurze Haare. Der andere hatte eine schlanke Figur mit kräftiger Armmuskulatur, einen hellen Hauttyp und hatte dunkelbraune kurze Haare.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0621/174 4444 zu melden. Auch her die beschriebenen Tatverdächtigen gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, sollte sich anrufen.