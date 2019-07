Heidelberg. (pol/mare) Über das offenstehende Küchenfenster ist ein Mann in der Nacht zum Montag in eine Erdgeschosswohnung in der Freiburger Straße eingebrochen. Doch wie die Polizei berichtet, wurde er auf frischer Tat erwischt.

Während die Bewohner schliefen, betrat der Unbekannte das Schlafzimmer und stahl dort eine Geldbörse mit Bargeld. Doch einer der Bewohner wurde kurz darauf wach und bemerkte den Fremden, der sich noch in einem Raum aufhielt. Dieser ergriff daraufhin mit seiner Beute die Flucht.

Und so sah er aus: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftig gebaut, er trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/3418-0 zu melden.