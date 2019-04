Heidelberg. (pol/van) Zu einer Frontalkollision zwischen einem betrunkenen Radfahrer und einem Auto ist es am Samstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Henkel-Teroson-Straße gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Weil der 52-jährige Fahrradfahrer mit über zwei Promille offensichtlich betrunken war, kam dieser auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wobei der entgegenkommende Autofahrer (65) nicht mehr ausweichen konnte. Der Radfahrer flog über die Motorhaube in die Windschutzscheibe und wurde hierdurch schwer verletzt. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

"Der Radfahrer wird wegen eines weiteren Deliktes bereits von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht", berichten die Beamten weiter. Der Mann hatte ein als gestohlen gemeldetes Smartphone in seiner Hosentasche. Außerdem besteht der Verdacht, dass er das Fahrrad zuvor gestohlen hatte.

An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.