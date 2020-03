Heidelberg. (pol/van) Weil er betrunken randaliert hat, endete der Sonntag für einen Autofahrer in einer psychiatrischen Fachklinik. Das berichtet die Polizei.

Der 37-Jährige war einem Jogger gegen 9.20 Uhr am Königstuhl aufgefallen. Als die Beamten eintrafen, soll der Mann getorkelt haben. Ein Alkoholtest zeigte 1,4 Promille an. Am VW des Mannes bemerkte die Polizei Beschädigungen. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige offenbar gegen einen etwa einen Meter hohen Stein gefahren war.

Auf dem Weg zum Polizeirevier trat der 37-Jährige gegen die Seitenscheibe des Dienstfahrzeugs, die dabei zu Bruch ging. Weil der Mann immer aggressiver wurde, musste er in eine Zelle. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Weil bei dem Mann eine psychische Erkrankung festgestellt wurde, nahm ihn eine Fachklinik stationär auf.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Hinweise gehen an die Rufnummer 06221/991700.