Heidelberg. (pol/mün) Durch seinen Alkoholkonsum war ein 40 Jahre alter Autofahrer am Sonntagfrüh vom Kreisverkehr bei Wieblingen überfordert. Gegen fünf Uhr fuhr er auf der Landesstraße L637 in Richtung Edingen-Neckarhausen. Im Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne, berichtet die Polizei.

Durch den Zusammenstoß brach die Achse seines Nissan und dieser blieb fahruntüchtig liegen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 40-Jährigen feststellen. Bei einem Alkoholtest konnte beim 40-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille feststellt werden.

Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, während der entstandene Sachschaden an der Straßenlaterne bislang nicht beziffert werden kann.