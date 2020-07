Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Übergriff auf einen fünfjährigen Jungen kam es am Sonntagabend im Stadtteil Bergheim. Laut Polizeibericht war der Junge zusammen mit seiner Familie in der Parkanlage gegenüber des Bahnhofs an der Kreuzung Lessingstraße und Kurfürstenanlage unterwegs. Er lief dabei hinter seiner Mutter im Park umher.

Der Familie kam dann eine Gruppe mit drei Männern, einer Frau, zwei kleinen Kindern und einem Kinderwagen entgegen und ging an ihnen vorbei. Plötzlich hörte die Mutter plötzlich einen Schrei ihres fünfjährigen Sohnes und sah dann, wie einer der Männer den Fünfjährigen erst an den Schultern und dann am Hals packte.

Wortlos lief die Mutter auf ihren Sohn zu. Ebenso wortlos entfernten sich dann der Mann und der Rest der Gruppe. Der Fünfjährige klagte nach dem Vorfall über Schmerzen im Halsbereich.

Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß, etwa 55 Jahre alt und schlank. Er hatte gebräunte Haut und auffallend fehlende oder schlechte Zähne. Er soll ein osteuropäisches oder südosteuropäisches Erscheinungsbild haben, hatte ungepflegt aussehende weiße, gewellte kurze Haare. Ansonsten habe er ein gepflegtes Äußeres gehabt. Zudem trug es ein weißes Hemd.

Info: Wer den Vorfall gesehen hat oder Hinweise auf den Mann und die Gruppe geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 06221/99-1700 zu melden.