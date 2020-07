Heidelberg-Bergheim. (pol/mare) Eine verletzte Frau und erheblicher Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Bergheim. Das berichtet die Polizei.

Eine 76-jährige Frau war demnach kurz vor 13 Uhr mit ihrem Nissan Micra in der Kurfürstenanlage vom Adenauerplatz in Richtung Römerkreisel unterwegs. An der Einmündung zur Kleinschmidtstraße wollte sie nach links in diese einbiegen und übersah einen entgegenkommenden 42-jährigen Volvo-Fahrer. Es kam zur Kollision.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Volvo leichte Verletzungen im Brustbereich, ging jedoch selbst zum Arzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast 25.000 Euro geschätzt.