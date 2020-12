Heidelberg. (pol/mare) Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr wurden zwei 18 und 23 Jahre alten Männer in einer Straßenbahn an der Haltestelle Rohrbach-Süd vorläufig festgenommen. Das teilt die Polizei mit.

Sie stehen im dringenden Verdacht, wenige Minuten zuvor in der Weststadt mindestens zwei geparkte Autos geöffnet zu haben, um in einem Fall, einen in der Rohrbacher Straße geparkten VW-Bus, nach lohnenswerter Beute durchsucht zu haben. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und gefilmt. Ein zweiter Zeuge hatte die Verdächtigen beim Versuch, ein weiteres Auto zu öffnen, angesprochen, worauf sie in Richtung Goldschmidtstraße flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden beide an der Haltestelle Rohrbach-Süd aus der Straßenbahn heraus festgenommen. Die Personenbeschreibungen traf auf beide zu.

Nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Duo für weitere Diebstahlsversuche, möglicherwiese auch für vollendete Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen in der Weststadt, insbesondere in der Rohrbacher Straße und in der Gaisbergstraße, in Betracht kommen könnte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.