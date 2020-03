Heidelberg. (dpa/pol) Nach einem Unfall am Dienstag kurz vor 17 Uhr musste die beteiligte Autofahrerin ambulant in einem Heidelberger Krankenhaus behandelt werden. Das teilt die Polizei mit.

Der Fahrer einer Straßenbahn fuhr bei Freizeichen in den Kreuzungsbereich Kurfürsten-Anlage/Lessing-/Mittermaierstraße ein, musste jedoch verkehrsbedingt halten, da Autofahrer den Gleisbereich blockiert hatten. Bei der anschließenden Weiterfahrt achtete dann der 28-jährige Straßenbahnfahrer nicht ausreichend auf den Verkehr und stieß mit dem VW Golf einer Heidelbergerin zusammen.

Die Frau zog sich Verletzungen zu, die an der Unfallstelle durch den Notarzt erstversorgt und danach in einem Krankenhaus ambulant weiterbehandelt werden mussten. Den nicht mehr fahrbereiten VW transportierte ein Abschleppunternehmen ab. Während am VW Schaden von 5.000 Euro entstand, schlägt der Schaden an der Straßenbahn mit rund 25.000 Euro zu Buche.

Der Verkehr musste während der Unfallaufnahme bzw. Bergung des Autos umgeleitet werden. Die komplette Streckenfreigabe erfolgte gegen 18 Uhr. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorgelegt.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 12.26 Uhr