Heidelberg. (pol/rl) Wie der Polizei erst am Donnertag angezeigt wurde, kam es am Montag vor der Ernst-Walz-Brücke an der Kreuzung Vangerowstraße und Mittermaierstraße zur Gefährdung einer Fußgängerin. Die Frau berichtete, dass um 14.51 Uhr ein roter Mercedes von der Ernst-Walz-Brücke kommend nach rechts in die Vangerowstraße abgebogen sei, obwohl die Fußgängerampel bereits mehrere Sekunden "grün" zeigte. Die 23-jährige Fußgängerin fühlte sich dadurch gefährdet und erstattete Anzeige.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.