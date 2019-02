Heidelberg. (pol/van) Ein 21-jähriger Radfahrer wurde am Samstagabend Opfer eines Angriffs. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann kurz vor 19 Uhr mit seinem Fahrrad in der Lessingstraße in Richtung Montpellierbrücke unterwegs gewesen. In Höhe der Lenaustraße wurde er dann offenbar von einem Taxi mit hoher Geschwindigkeit und geringem Seitenabstand überholt.

An der Einmündung zur Zähringerstraße konnte der Radfahrer das Taxi einholen und stellte den Fahrer zur Rede. Dieser stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, ging auf den 21-Jährigen zu und packte ihn am Hals. Anschließend zog er ihn zu sich heran und drückte fester zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Erst als ein Fahrzeug anhielt und ein Mann dem Radler zu Hilfe kam, ließ der Taxifahrer von seinem Opfer ab und fuhr davon.

Bei dem Taxi handelte es sich im einen VW-Caddy mit HD-Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, korpulent, dunkle Haare. Er trug eine schwarze Jacke.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700.