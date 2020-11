Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Raubüberfall in der Nähe des Wehrstegs in Bergheim kam es am vergangenen Mittwoch. Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, war am Mittwochnachmittag ein 31-Jähriger in der Vangerowstraße unterwegs. Als er gegen 14.45 Uhr in Höhe des Wehrstegs an drei Jugendlichen vorbeilief, sollen diese ihn plötzlich geschlagen und getreten haben. Danach nahmen sie ihm den Rucksack ab. Als sich der 31-Jährige wehrte, ließen die Täter den Rucksack liegen und rannten davon.

Allerdings erbeuteten die Täter ein Mobiltelefon, ein Armkettchen, den Geldbeutel des 31-Jährigen und ein Medikament.

Die drei Angreifer sollen etwa 17 oder 18 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein.

> Der erste Täter trug ein braunes T-Shirt und blaue Hosen.

> Der zweiter Täter trug ein rotes Kapuzenshirt, blau-weiße Hosen und schwarze Schuhe.

> Der dritte Täter hatte eine Schildmütze verkehrt herum auf.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.