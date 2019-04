Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Belästigt wurde die 31-jährige Verkäuferin eines Bekleidungsgeschäfts am Dienstagvormittag. Ein etwa 55 bis 60 Jahre alter Mann betrat gegen 10.30 Uhr den Laden und erkundigte sich bei der Frau nach Damenwäsche. Die 31-Jährige führte ihn dann an das entsprechende Regal.

Hier griff er ihr zunächst an die Schulter und dann an die Brüste. Daraufhin wich die 31-Jährige zurück und forderte den Mann auf, in einem anderen Geschäft weiterzusuchen. Daraufhin verließ der knapp 60-Jährige zunächst das Geschäft.

Kurze Zeit später kam jedoch zurück: Diesmal nahm er einen Sport-BH aus dem Regal, ging auf die 31-Jährige zu und erkundigte sich, ob der BH ihre Größe habe. Dann drückte er den BH gegen die Brüste der Frau und berührte diese dabei mit seinen Handflächen und den Daumen.

Erst als die 31-Jährige sagte, dass sich noch ein Mitarbeiter im Lager befände, verließ der "Kunde" die Geschäftsräume und flüchtete in Richtung Bismarckplatz.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 55 bis 60 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

sehr schlanke Statur

gebäunte Haut

indisch-pakistanische Erscheinung

grau-schwarzer Dreitagebart

dunkle kurze Haare

Kleidung:

dunkle Stoffhose

Lederjacke mit roten Ärmeln und schwarz-grau-rotem Muster auf dem Rücken

Info: Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 zu melden.