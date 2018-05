Heidelberg. (pol/mare) Am Montagnachmittag wurde eine 82-jährige Frau in der Weststadt von einem Unbekannten überfallen und die Handtasche mit einem geringen Bargeldbetrag und persönlichen Papieren geraubt. Das berichtet die Polizei.

Die Seniorin war kurz vor 16 Uhr in der Kaiserstraße zu Fuß unterwegs, als sie ein unbekannter Mann vor dem Anwesen Nummer 38 von hinten umstieß und die Handtasche entriss.

Bei dem Sturz wurde die 82-Jährige so schwer an der Schulter verletzt, dass sie stationär in einer Klinik aufgenommen wurde.

Ein Zeuge, der durch das laute Rufen der Frau auf die Situation aufmerksam wurde, verfolgte den Verdächtigen durch die Römerstraße, bis er ihn im Bereich Endemannstraße/Hildastraße aus den Augen verlor.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß und muskulös, dunkelhäutig. Er trug dunkle, eng anliegende Kleidung.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat di weiteren Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444.