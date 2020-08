Heidelberg. (pol/mün) Einem aufmerksamen Zeigen verdankt die Polizei, dass sie eine betrunkene Autofahrerin am Sonntagabend erwischen konnte.

Kurz vor 21 Uhr bemerkte der Mann eine offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Frau, die auf einem Parkplatz in der Uferstraße in Neuenheim in ihr Auto einstieg und beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die 54-Jährige ihre Fahrt fort.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord stoppten die Frau wenig später. Mit einem Atemalkoholwert von 1,96 Promille muss sich die Fahrerin jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht strafrechtlich verantworten. Ihr Führerschein wurde einbehalten.